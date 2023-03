Milano: l'Area B richiederà un ticket d’ingresso e l'Area C potrebbe costare di più (Di martedì 21 marzo 2023) Polemiche a Milano per alcune voci che riguardano possibili modifiche delle norme per le auto, modifiche che riguardano anche i costi dell'Area B e dell'Area C Un vertice tra l’assessore alla Mobilità Arianna Censi e i capigruppo di maggioranza a Palazzo Marino in cui si è discusso — non senza animosità — di trasporti e rimodulazioni, come rivela il Corriere. Quelle che riguardano le corse di tram e autobus e anche di tariffe. A cominciare da Area B, la più grande ztl d’Europa, che potrebbe essere regolamentata in futuro tramite un ticket, così come già accade per Area C (il cui biglietto aumenterà). L'assessora Censi: «Non all'ordine del giorno ma sempre stata nei documenti ufficiali». Il biglietto ... Leggi su panorama (Di martedì 21 marzo 2023) Polemiche aper alcune voci che riguardano possibili modifiche delle norme per le auto, modifiche che riguardano anche i costi dell'B e dell'C Un vertice tra l’assessore alla Mobilità Arianna Censi e i capigruppo di maggioranza a Palazzo Marino in cui si è discusso — non senza animosità — di trasporti e rimodulazioni, come rivela il Corriere. Quelle che riguardano le corse di tram e autobus e anche di tariffe. A cominciare daB, la più grande ztl d’Europa, cheessere regolamentata in futuro tramite un, così come già accade perC (il cui biglietto aumenterà). L'assessora Censi: «Non all'ordine del giorno ma sempre stata nei documenti ufficiali». Il biglietto ...

