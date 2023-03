Milano, l’annuncio del Comune: “Stretta sugli affitti brevi che tolgono appartamenti a chi vuol vivere in città” (Di martedì 21 marzo 2023) In assenza di una norma nazionale ad hoc, anche Milano come Venezia vuole varare una Stretta sugli affitti brevi. L’assessore alla Casa del Comune, Pierfrancesco Maran, ha fatto appello al governo perché permetta di applicare in città un provvedimento che limiti fortemente il numero massimo di giorni di affitto turistico. Non tanto per i singoli proprietari che affittano una casa ma per le piattaforme e le società che su questo hanno creato un business, come Airbnb. A Milano il caro affitti è diventato un tema scottante, con i prezzi delle case sempre più alti che spesso impediscono a studenti e lavoratori di trovare un alloggio in città dove la popolazione sta aumentando, dopo una contrazione dovuta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) In assenza di una norma nazionale ad hoc, anchecome Veneziae varare una. L’assessore alla Casa del, Pierfrancesco Maran, ha fatto appello al governo perché permetta di applicare inun provvedimento che limiti fortemente il numero massimo di giorni di affitto turistico. Non tanto per i singoli proprietari che affittano una casa ma per le piattaforme e le società che su questo hanno creato un business, come Airbnb. Ail caroè diventato un tema scottante, con i prezzi delle case sempre più alti che spesso impediscono a studenti e lavoratori di trovare un alloggio indove la popolazione sta aumentando, dopo una contrazione dovuta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Milano, l’annuncio del Comune: “Stretta sugli affitti brevi che tolgono appartamenti a chi vuol vivere in città” - CoopMatch : Milano: Bando Leva Civica Lombardia per l'Ufficio Information Technology - marcuccimauriz : RT @serenel14278447: 'L’ANNUNCIO DI BERTOLASO Covid in Lombardia: «Nessun ricovero in Terapia intensiva, è la prima volta da inizio pandemi… - serenel14278447 : 'L’ANNUNCIO DI BERTOLASO Covid in Lombardia: «Nessun ricovero in Terapia intensiva, è la prima volta da inizio pand… - MariaLu91149151 : RT @Guglielmo_61: Curioso come certi soggetti della nostrana nomenklatura si siano indignati per i video delle zingare a Milano e dell'annu… -

Le Iene Show, servizi e anticipazioni di martedì 21 marzo 2023 ...donna iraniana è stata prelevata dalla Turchia dopo l'annuncio ... Dopo l'appello fatto al pubblico sono arrivate donazioni di circa 14.nel reparto di Oculistica dell'Ospedale San Raffaele di Milano ... Lukaku - Inter addio, ma Big Rom resta in serie A: calciomercato rumors L'attaccante belga vorrebbe restare a Milano: a fine stagione (...Villa alla finestra Ecco perchè la separazione tra Big Rom e l'... Manca solo l'annuncio. Gossip Diletta Leotta (Instagram dilettaleotta) ... Meta e il problema della "mercificazione" dei diritti ...emessa il 15 marzo 2023 da una corte olandese che rileva l'... Inoltre, dal febbraio 2023 la procura di Milano sta indagando su una ... Anche solo il semplice annuncio di avere trovato la Next Big Thing (... ...donna iraniana è stata prelevata dalla Turchia dopo... Dopo'appello fatto al pubblico sono arrivate donazioni di circa 14.nel reparto di Oculistica dell'Ospedale San Raffaele di...'attaccante belga vorrebbe restare a: a fine stagione (...Villa alla finestra Ecco perchè la separazione tra Big Rom e'... Manca solo. Gossip Diletta Leotta (Instagram dilettaleotta) ......emessa il 15 marzo 2023 da una corte olandese che rileva'... Inoltre, dal febbraio 2023 la procura dista indagando su una ... Anche solo il semplicedi avere trovato la Next Big Thing (... Milano, l’annuncio del Comune: “Stretta sugli affitti brevi che tolgono appartamenti a chi vuol… Il Fatto Quotidiano