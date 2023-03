Milano - Il Comune studia lArea B a pagamento

(Di martedì 21 marzo 2023) Ildigetta la maschera: il futuro dell'Area B, definita dall'amministrazione con malcelato orgoglio "la più grande Ztl d'Europa", è quello di diventare una barriera di esazione di pedaggio per accesso alla città, esattamente come accadeva con i dazi medievali. Le formule sono quelle di rito: "L'ipotesi è allo studio", svicolano a Palazzo Marino, anche se "non è all'ordine del giorno", pur essendo "un'opzione sempre presente nei documenti ufficiali". Il disegno, dunque, è chiaro: prima, abituare i cittadini alla presenza di varchi di accesso all'area urbana, installando 188 accessi telematici, così da poter limitare l'ingresso di alcune categorie di auto; poi, allargare le limitazioni a un numero sempre crescente di vetture; infine, imporre il pedaggio d'ingresso a chi vuole fruire delle opportunità di. Una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAlliva : Il ministro Piantedosi e il pressing sul Comune di Milano contro le famiglie arcobaleno. L’ultimo atto di una guer… - amnestyitalia : I figli delle coppie omogenitoriali devono avere pari diritti. Il percorso intrapreso dal Comune di Milano dovrebbe… - ultimora_pol : Il Comune di Milano, dopo una circolare del Prefetto, ha interrotto le trascrizioni dei certificati di nascita este… - ComuneMI : ??Ascolta e scopri #Informami con le notizie quotidiane dal Comune di Milano. Per rimanere aggiornato sui servizi,… - 7giorni : ?? Presentato anche il nuovo canale sperimentale di comunicazione “Sos Affitti”, un’alleanza tra Comune e cittadini… -

"I Servizi Sociali deldihanno esaminato le fragilità degli occupanti e hanno offerto ai nuclei familiari con minori e ad alcuni adulti presenti, una collocazione in strutture dedicate,...Sul tema della sicurezza digitale e del ruolo della scuola si è espressa Elena Lattuada, delegata del Sindaco deldiper le Pari opportunità, che ha presentato alcuni progetti del ...Un dispiegamento significativo di forze dell'ordine in assetto antisommossa si è posizionato fuori dal Base didove è in corso il forum dell'Abitare organizzato dal. Sulla rotatoria di fronte alla struttura sta andando in scena una protesta del comitato di quartiere di via Padova 'CiSiamo', dopo ...

Affitti in nero e irregolari, la casella mail per le segnalazioni al Comune di Milano MilanoToday.it

comune alle porte di Milano. A deciderlo, su richiesta del pm, è stato il gip pavese Fabio Lambertucci, che ha fissato il processo davanti al Tribunale per il prossimo 10 maggio. Il giovane, adesso, ...Milano, 21 marzo 2023 – A Base Milano prosegue il Forum dell’Abitare, manifestazione organizzata dal Comune di Milano in collaborazione con MM Spa e con il sostegno di Fondazione Cariplo. Nel corso ...