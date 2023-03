Milano-Cortina 2026, pattinaggio di velocità a Rho o Torino: la decisione il 18 aprile (Di martedì 21 marzo 2023) Tiene banco, nel dossier Milano-Cortina, l’individuazione di un sito per le gare di pattinaggio di velocità dopo la rinuncia di Baselga di Pinè. Sul tavolo ci sono due opzioni: la Fiera di Rho, la proposta di Milano presentata oggi nel dettaglio dall’amministratore delegato Varnier, e l’Oval di Torino. Il prossimo 29 marzo verrà portata al Cio la proposta, mentre la decisione finale è fissata per il 18 aprile. È quanto deciso dalla cabina di regia per le opere e gli interventi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026, come si legge in un comunicato di Palazzo Chigi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 marzo 2023) Tiene banco, nel dossier, l’individuazione di un sito per le gare dididopo la rinuncia di Baselga di Pinè. Sul tavolo ci sono due opzioni: la Fiera di Rho, la proposta dipresentata oggi nel dettaglio dall’amministratore delegato Varnier, e l’Oval di. Il prossimo 29 marzo verrà portata al Cio la proposta, mentre lafinale è fissata per il 18. È quanto deciso dalla cabina di regia per le opere e gli interventi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali del, come si legge in un comunicato di Palazzo Chigi. SportFace.

