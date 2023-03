Milano | corteo nazionale per la giornata delle vittime della mafia

(Di martedì 21 marzo 2023) Oggi 21 Marzo è il giorno dedicato alleinnocenti die asi è scesi in strada per ricordarli tutti. Ilè stato aperto dai familiari500, ci sono Vincenzo Agostino, il padre di Antonino, agente di polizia ucciso nel 1989 da Cosa Nostra, il fratello di Emanuela Setti Carraro e dietro di loro, erano in migliaia. Tra i partecipanti, anche il sindaco di, Giuseppe Sala, il prefetto Renato Saccone, il questore Giuseppe Petronzi, il direttoreDirezione Investigativa Anti, Maurizio Vallone. E ancora, la leader del Pd, Elly Schlein, e il segretarioCgil, Maurizio Landini. Presente anche l’ex presidente del Senato Pietro Grasso. Si sono ritrovati in corso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Giornata della Memoria e dell’Impegno contro la mafia, a Milano il corteo di Libera con don Ciotti e i familiari de… - Agenzia_Ansa : Schlein in piazza Scala a Milano per il corteo 'Giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie' promosso da I S… - localteamtv : Milano, devastazioni lungo il percorso del corteo antifascista a cui hanno partecipato anche gli anarchici. Auto da… - AnnaritaNinni : RT @localteamtv: Milano, corteo per le vittime innocenti delle mafie. Don Ciotti su flussi migratori: 'Queste sono deportazioni indotte, so… - ADM_assdemxmi : Giornata in memoria delle vittime delle mafie, il corteo a Milano - diretta -

'Quella contro la mafia non è una battaglia finita' dice il sindaco di, Giuseppe Sala , a margine del. '- afferma - è ancora al centro di tanti interessi economici, e ciò è un ...Al via ail grandenazionale per ricordare le vittime innocenti delle mafie. Il capoluogo lombardo diventa capitale dell'antimafia, per la manifestazione organizzata da Libera per celebrare la ...La manifestazione nazionale per la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle ...

Lo ha detto il presidente e fondatore di Libera, al corteo in memoria delle vittime innocenti della mafia, partito da corso Venezia a Milano. "Non è possibile che una persona per trent'anni sia ...Oggi 21 Marzo è il giorno dedicato alle vittime innocenti di mafia e a Milano si è scesi in strada per ricordarli tutti. Il corteo è stato aperto dai familiari delle 500 vittime, ci sono Vincenzo ...