Milan, rivoluzione in attacco: il sogno è Retegui (Di martedì 21 marzo 2023) Il Milan sta pensando di rivoluzionare l’attacco: Maldini e Massara starebbero pensando anche all’azzurro Retegui Il Milan sta pensando di rivoluzionare l’attacco: Maldini e Massara starebbero pensando anche all’azzurro Retegui. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i rossoneri in avanti dovranno necessariamente cambiare qualche pedina e tra i nomi nella lista del mercato ci sarebbe anche quello dell’argentino convocato da Mancini. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 marzo 2023) Ilsta pensando di rivoluzionare l’: Maldini e Massara starebbero pensando anche all’azzurroIlsta pensando di rivoluzionare l’: Maldini e Massara starebbero pensando anche all’azzurro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i rossoneri in avanti dovranno necessariamente cambiare qualche pedina e tra i nomi nella lista del mercato ci sarebbe anche quello dell’argentino convocato da Mancini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Retegui tra gli obiettivi del #Milan ?? - sportli26181512 : Tuttosport - Milan, in estate rivoluzione in attacco? L'unico certo di un posto è Giroud: L'edizione di Tuttosport… - FutureisLeao : @Erica_unoesette @M1_Magnum Oltre al fatto che Maldini e Massara praticamente in ogni intervista hanno detto che VO… - cielorossonero : RT @MilanNewsit: Tuttosport - Milan, in estate rivoluzione in attacco? L'unico certo di un posto è Giroud - MilanNewsit : Tuttosport - Milan, in estate rivoluzione in attacco? L'unico certo di un posto è Giroud -