Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: Milan, quanto ti manca Kessie: dopo di lui il vuoto - F1N1no : Quanto meno gli garantirebbe il 4o posto e soprattutto non verrebbe alla Juve.. Soprattutto la sua tradizione europ… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Milan, quanto ti manca Kessie: dopo di lui il vuoto - Gunnar069775822 : @SballoTourette_ Chiunque, tranne Conte. Per gioco, storia, palmares europeo, scenate e pretese sul mercato è megli… - sportli26181512 : Milan, quanto ti manca Kessie: dopo di lui il vuoto: Milan, quanto ti manca Kessie: dopo di lui il vuoto Il centroc… -

Se non aumentare i rimpianti: Franck aveva giurato fedeltà alsalvo poi rimangiarsi le promesse e scegliere la via della separazione a zero euro. Lo stesso peccato di Donnarumma e Calhanoglu ...Certo ildi questi tempi stenta, sembra inopportuno inserirlo in questo contesto logico, ma l'... Merito a Dejan Stankovic , che conferma da allenatoredi buono fatto vedere quando il ...Una situazione che va risoltaprima, anche perché senza reti non si vincono le partite, e ilha l'unico obiettivo di tornare a vincere per conquistare punti e il pass alla prossima ...

Leao e il nodo rinnovo: quanto guadagnano i top nel ruolo La Gazzetta dello Sport

L'ex dirigente della Salernitana Walter Sabatini ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Champions Per me il Napoli sarà una finalista. L’ho detto anche a Spalletti: ha la squadra più europea tra tutt ...La questura di Monza e Brianza ha disposto l’espulsione di tre cittadini extracomunitari condannati, a vario titolo, per furto, ricettazione e spaccio di droga. Si tratta di un uomo di 33 anni di orig ...