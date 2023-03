Milan-Napoli, partita la corsa al biglietto Champions: ecco le modalità di acquisto (Di martedì 21 marzo 2023) È iniziata la corsa al biglietto per Milan-Napoli, match in programma il prossimo 12 aprile alle 21, che vale per l’andata dei quarti di finale della Champions League. Il club rossonero ha pubblicato sul proprio sito le modalità di acquisto dei biglietti. Abbonati Serie A: dalle 12.00 di martedì 21 marzo alle 23.59 di giovedì 23 marzo, ogni abbonato Serie A 2022/23 potrà acquistare un biglietto per sé e al massimo per altri 3 abbonati, scegliendo il posto fra i settori disponibili. Tutti gli intestatari dei biglietti devono essere abbonati alla Serie A 2022/23. Crn: da venerdì 24 marzo alle 12.00, i possessori della Crn potranno acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili. Tutti gli intestatari dei biglietti devono essere possessori di una ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 marzo 2023) È iniziata laalper, match in programma il prossimo 12 aprile alle 21, che vale per l’andata dei quarti di finale dellaLeague. Il club rossonero ha pubblicato sul proprio sito ledidei biglietti. Abbonati Serie A: dalle 12.00 di martedì 21 marzo alle 23.59 di giovedì 23 marzo, ogni abbonato Serie A 2022/23 potrà acquistare unper sé e al massimo per altri 3 abbonati, scegliendo il posto fra i settori disponibili. Tutti gli intestatari dei biglietti devono essere abbonati alla Serie A 2022/23. Crn: da venerdì 24 marzo alle 12.00, i possessori della Crn potranno acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili. Tutti gli intestatari dei biglietti devono essere possessori di una ...

