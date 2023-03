Milan-Napoli di Champions: sito in tilt e venduti 14mila biglietti in tre ore (Di martedì 21 marzo 2023) Oggi alle 12 si è aperta la finestra riservata agli abbonati in campionato, finestra che durerà fino alle 23.59 di giovedì 23 marzo per i biglietti di Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League. I biglietti sono andati a ruba e circa 14 mila biglietti sono stati già venduti in tre ore. Il grande afflusso sul sito ha causato un forte rallentamento, impedendo l’acquisto dei tagliandi ad alcuni tifosi. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per sé e al massimo per altri 3 abbonati. Tutti gli intestatari dei biglietti devono essere abbonati alla Serie A stagione 2022-23. Dalle 12 di venerdì 24 marzo i possessori della carta Cuore Rossonero potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti. Tutti ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 marzo 2023) Oggi alle 12 si è aperta la finestra riservata agli abbonati in campionato, finestra che durerà fino alle 23.59 di giovedì 23 marzo per idi, andata dei quarti di finale diLeague. Isono andati a ruba e circa 14 milasono stati giàin tre ore. Il grande afflusso sulha causato un forte rallentamento, impedendo l’acquisto dei tagliandi ad alcuni tifosi. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per sé e al massimo per altri 3 abbonati. Tutti gli intestatari deidevono essere abbonati alla Serie A stagione 2022-23. Dalle 12 di venerdì 24 marzo i possessori della carta Cuore Rossonero potranno acquistare fino ad un massimo di 4. Tutti ...

