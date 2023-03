Milan, l’esito degli esami per Messias: le sue condizioni (Di martedì 21 marzo 2023) Le condizioni di Junior Messias, esterno brasiliano di proprietà del Milan, dopo l’infortunio. Tutti i dettagli Junior Messias ha svolto questa mattina gli esami strumentali per il suo infortunio al bicipite femorale della coscia destra. La lesione si sta rimarginando, l’esterno del Milan si sottoporrà a nuovi controlli per verificare il decorso dell’infortunio. Messias dovrebbe tornare in campo il 12 aprile, per l’andata dei quarti di finale di Champions League, a San Siro contro il Napoli. L’ultima partita giocata col Milan è quella dell’8 marzo contro il Tottenham. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 marzo 2023) Ledi Junior, esterno brasiliano di proprietà del, dopo l’infortunio. Tutti i dettagli Juniorha svolto questa mattina glistrumentali per il suo infortunio al bicipite femorale della coscia destra. La lesione si sta rimarginando, l’esterno delsi sottoporrà a nuovi controlli per verificare il decorso dell’infortunio.dovrebbe tornare in campo il 12 aprile, per l’andata dei quarti di finale di Champions League, a San Siro contro il Napoli. L’ultima partita giocata colè quella dell’8 marzo contro il Tottenham. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Milan, infortunio #Messias: l'esito degli esami e i tempi di recupero - Luxgraph : Infortunio Chiesa, l'esito degli esami e il comunicato della Juventus - angelmnt99 : @Milan_eBasta Fatto sta, che Pioli va cambiato, oggi o a fine stagione non credo a questo punto possa cambiare l'esito del fine stagione. - ZeroParameter : @Spina14_acm Purtroppo anche il rinnovo di pinoli è una tappa della battaglia di potere che da anni si consuma sull… - Bottom83 : @EdoardoMecca1 Per quale motivo un tifoso (di qualsiasi fede) non può esultare per l'esito del sorteggio? Se sono f… -

Cori antisemiti derby: supplemento d'indagine. Due giornate a D'Ambrosio, una a Paredes ...entro e non oltre il 4 aprile 2023 in relazione anche all'esito ... Fiorentina, Internazionale, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, ... per avere ingiustificatamente ritardato di circa quatto minuti l'... Scontri tra tifoserie ad Arezzo, in corso 33 perquisizioni ...- NAPOLI) e l'altra a Milano (ove era in programma il match Milan ... anche mediante l'utilizzo di oggetti contundenti. Per diversi ... L'esito di tale attività assieme ad altre prove investigative ha ... Badia del Pino, scontri tra tifosi in autogrill: 33 perquisizioni locali e personali ...Napoli) e l'altra a Milano (ove era in programma il match Milan ... di fatto determinando l'interruzione del traffico veicolare che ... L'esito di tale attività assieme ad altre evidenze investigative ha ... ...entro e non oltre il 4 aprile 2023 in relazione anche all'... Fiorentina, Internazionale, Juventus, Lazio, Lecce,, Napoli, ... per avere ingiustificatamente ritardato di circa quatto minuti'......- NAPOLI) e'altra a Milano (ove era in programma il match... anche mediante'utilizzo di oggetti contundenti. Per diversi ...di tale attività assieme ad altre prove investigative ha ......Napoli) e'altra a Milano (ove era in programma il match... di fatto determinando'interruzione del traffico veicolare che ...di tale attività assieme ad altre evidenze investigative ha ... Milan, l'esito degli esami per Messias: le sue condizioni Calcio News 24