Milan, buone notizie per Pioli: recupera un attaccante per la Champions League contro il Napoli (Di martedì 21 marzo 2023) Manca ancora un po' di tempo per la grande sfida tra Napoli e Milan di Champions League, ma l'attesa per il match è già alle stelle. In campionato le due formazioni sono divise, al momento, da ben 23 punti, con gli azzurri avviati verso la vittoria dello scudetto; ma ovviamente in chiave europea tutto può cambiare in gare d'andata e ritorno. Junior Messias Infortunio Messias: ci sarà contro il Napoli in Champions League E proprio in tal senso arrivano buone notizie per Stefano Pioli. Nella giornata odierna l'esterno del Milan, Junior Messias, ha svolto degli esami strumentali che hanno evidenziato che la lesione al bicipite femorale della coscia destra si sta rimarginando:

