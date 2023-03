Migranti, Ue apre a Roma per nuova gestione. Confronto Meloni-Scholz (Di martedì 21 marzo 2023) Giorgia Meloni si aspetta nuovi passi avanti dal Consiglio europeo per una gestione effettivamente comunitaria della questione migratoria. E le sue speranze sono confortate dalla lettera inviata da Ursula von der Leyen ai leader dei 27 Paesi Ue per un aggiornamento sul dossier Migranti in vista del Consiglio europeo. Un messaggio in cui - sottolineano fonti di governo - è stato dato un ampio spazio alle priorità di Roma per una riforma complessiva sul tema dei Migranti che sia più equilibrata, ed è stata recepita una logica più espansiva sugli aiuti finanziari che dovrebbero andare oltre i 500 milioni di euro già pattuiti. Leggi su tg24.sky (Di martedì 21 marzo 2023) Giorgiasi aspetta nuovi passi avanti dal Consiglio europeo per unaeffettivamente comunitaria della questione migratoria. E le sue speranze sono confortate dalla lettera inviata da Ursula von der Leyen ai leader dei 27 Paesi Ue per un aggiornamento sul dossierin vista del Consiglio europeo. Un messaggio in cui - sottolineano fonti di governo - è stato dato un ampio spazio alle priorità diper una riforma complessiva sul tema deiche sia più equilibrata, ed è stata recepita una logica più espansiva sugli aiuti finanziari che dovrebbero andare oltre i 500 milioni di euro già pattuiti.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Migranti, Ue apre a Roma per nuova gestione. Confronto Meloni-Scholz - Gingio5 : Meloni sente Scholz sui migranti. E ora Bruxelles apre all' Italia Sì, sì, ci crediamo sicuramente... - marialetiziama9 : RT @Alexanderxxvii1: Migranti,Von der Leyen fa di tutto che i clandestini rimangono tutti in l'Italia.Apre a Roma: 200milioni per accoglien… - infoitinterno : Migranti, von der Leyen apre a Roma: 200 milioni per accoglienza - infoitinterno : 'Ampio spazio alle priorità del governo'. L'Ue apre all'Italia sui migranti -