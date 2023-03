Migranti, riparte la giostra: "Due barconi scomparsi, intervenga l'Italia" (Di martedì 21 marzo 2023) Un problema che non riesce ad arrivare ad una soluzione. Stabile, definitiva. Che tenga conto degli aspetti umanitari, della legalità e del sacrosanto diritto degli Stati nazionali di difendere i propri confini. L'emergenza degli sbarchi dei Migranti sulle nostre coste torna al centro della cronaca. Questa mattina si sono perse le tracce di due barche con a bordo trentotto persone ciascuna, partite giovedì sera da Sfax, in Tunisia. A lanciare l'sos è Alarm Phone, che aveva ricevuto la notizia della loro partenza. “Le autorità di Malta, Italia e Tunisia sono state informate - dice -. Da giorni nessuno ha avuto contatti con le persone a bordo. Siamo estremamente preoccupati e chiediamo alle autorità di agire immediatamente”. Una situazione surreale, nella quale, al di là delle belle parole di circostanza, l'Italia è lasciata sola ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 marzo 2023) Un problema che non riesce ad arrivare ad una soluzione. Stabile, definitiva. Che tenga conto degli aspetti umanitari, della legalità e del sacrosanto diritto degli Stati nazionali di difendere i propri confini. L'emergenza degli sbarchi deisulle nostre coste torna al centro della cronaca. Questa mattina si sono perse le tracce di due barche con a bordo trentotto persone ciascuna, partite giovedì sera da Sfax, in Tunisia. A lanciare l'sos è Alarm Phone, che aveva ricevuto la notizia della loro partenza. “Le autorità di Malta,e Tunisia sono state informate - dice -. Da giorni nessuno ha avuto contatti con le persone a bordo. Siamo estremamente preoccupati e chiediamo alle autorità di agire immediatamente”. Una situazione surreale, nella quale, al di là delle belle parole di circostanza, l'è lasciata sola ...

