**Migranti: opposizioni unite per richiesta accesso ad atti, 'chiarezza è civiltà'** (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Mentre Giorgia Meloni al Senato ribadisce in aula di "avere la coscienza a posto" sulla tragedia di Cutro, alla Camera per la prima volta da inizio legislatura tutte le opposizioni unite, da Terzo Polo a Sinistra Italiana-Verdi, continuano a chiedere chiarezza sulla dinamica dei fatti e nella catena di comando. Con un'iniziativa precisa, a cui ha lavorato innanzitutto il Pd con Matteo Orfini: una richiesta di accesso agli atti rivolta alla premier Meloni, ai ministri Matteo Piantedosi e Matteo Salvini, al Centro nazionale di Coordinamento del soccorso in mare. Iniziativa che è stata presentata oggi alla Camera da Debora Serracchiani del Pd, Francesco Silvestri dei 5 Stelle, Davide Faraone del Terzo Polo, Luana Zanella di Avs e Riccardo Magi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Mentre Giorgia Meloni al Senato ribadisce in aula di "avere la coscienza a posto" sulla tragedia di Cutro, alla Camera per la prima volta da inizio legislatura tutte le, da Terzo Polo a Sinistra Italiana-Verdi, continuano a chiederesulla dinamica dei fe nella catena di comando. Con un'iniziativa precisa, a cui ha lavorato innanzitutto il Pd con Matteo Orfini: unadiaglirivolta alla premier Meloni, ai ministri Matteo Piantedosi e Matteo Salvini, al Centro nazionale di Coordinamento del soccorso in mare. Iniziativa che è stata presentata oggi alla Camera da Debora Serracchiani del Pd, Francesco Silvestri dei 5 Stelle, Davide Faraone del Terzo Polo, Luana Zanella di Avs e Riccardo Magi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : **Migranti: opposizioni unite per richiesta accesso ad atti, 'chiarezza è civiltà'** - - pccpla : RT @panorama_it: Nell'intervento al Senato in vista del Consiglio europeo su migranti e sostegno all'Ucraina il Presidente del Consiglio ha… - PappaletteraF : RT @panorama_it: Nell'intervento al Senato in vista del Consiglio europeo su migranti e sostegno all'Ucraina il Presidente del Consiglio ha… - TV7Benevento : Migranti: Meloni, 'colpire trafficanti esseri umani e dialogo con Ue, proposta opposizioni qual'è?' -… - panorama_it : Nell'intervento al Senato in vista del Consiglio europeo su migranti e sostegno all'Ucraina il Presidente del Consi… -