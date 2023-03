Migranti | opposizioni chiedono accesso a documenti su naufragio Cutro

(Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar (Adnkronos) - Una richiesta dicivico alle informazioni e aiamministrativi relativi aldel 26 febbraio diè stata rivolta alla presidente del consiglio Giorgia Meloni, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ai prefetti Valerio Valenti e Claudio Galzerano e al Centro nazionale di coordinamento del soccorso in Mare. Il documento è firmato dai capigruppo del Pd Debora Serracchiani, del M5S Francesco Silvestri, di Azione-Italia viva Matteo Richetti, dai deputati Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, e Riccardo Magi segretario di +Europa. I dettagli della richiesta, che riguarda tutte le fasi del, saranno illustrati in una conferenza stampa oggi, martedì 21 marzo alle 14 presso la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilDifforme : La premier oggi e domani relazione alle Camere sui punti all’ordine del giorno al Consiglio europeo. Le opposizioni… - sempregilda : RT @francofontana43: Pd e 5S oggi e domani alla prova delle armi La destra è unita, al contrario delle opposizioni. Si discuterà anche di m… - awabe79 : RT @francofontana43: Pd e 5S oggi e domani alla prova delle armi La destra è unita, al contrario delle opposizioni. Si discuterà anche di m… - francofontana43 : Pd e 5S oggi e domani alla prova delle armi La destra è unita, al contrario delle opposizioni. Si discuterà anche d… - TV7Benevento : **Migranti: opposizioni unite richiedono accesso a documenti naufragio di Cutro** - -

Mentre lee Bruxelles premono perché l'Italia ratifichi il Mes, Giorgia Meloni ritiene ... in Senato - e domani ( LO SPECIALEDI SKY TG24 ). I colloqui con Piantedosi e Scholz ...... non la ratifica del Mes (solo l'Italia manca all'appello), su cui è forte il pressing dellee di Bruxelles. FOTOGALLERY Ansa/Ipa Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo, Ue ...Non sempre e non tutto è così, va detto, perché lesono divise e tali intendono restare., pugno duro per gli scafisti: fino a 30 anni di reclusione in caso di strage.... ...

Migranti: opposizioni chiedono accesso a documenti su naufragio ... Gazzetta di Reggio

Roma, 21 mar (Adnkronos) – Una richiesta di accesso civico alle informazioni e ai documenti amministrativi relativi al naufragio del 26 febbraio di Cutro è stata rivolta alla presidente del consiglio ...La leader di FdI si prepara al vertice Ue di giovedì e venerdì (23 e 24 marzo), in vista del quale terrà le comunicazioni alle Camere oggi - alle 11.30 - e domani. Sul tavolo il dossier migranti. Ieri ...