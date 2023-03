Migranti, Meloni teme Bruxelles arriva in soccorso Von Der Leyen (Di martedì 21 marzo 2023) Al Consiglio Ue di giovedì il tema è in agenda come «varie» Il colloquio con Scholz e la lettera di Ursula: «Approccio Ue» Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 marzo 2023) Al Consiglio Ue di giovedì il tema è in agenda come «varie» Il colloquio con Scholz e la lettera di Ursula: «Approccio Ue»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertosaviano : Scafisti e trafficanti non sono sinonimi. Il governo #Meloni promette di inasprire le pene per migranti come gli al… - ZanAlessandro : Giorgia Meloni alla Camera ha appena detto no all’introduzione del salario minimo. La destra non vuole combattere i… - stanzaselvaggia : Crosetto e Meloni stanno utilizzando il tema più caro ai loro elettori (il contrasto alle migrazioni) per convincer… - Candid_S_Voce : La tela di Meloni in Europa: sui migranti un asse con Scholz e von der Leyen - - SkyTG24 : Migranti, Ue apre a Roma per nuova gestione. Confronto Meloni-Scholz -