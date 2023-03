Migranti, Meloni sente Von der Leyen “Urgenti azioni europee” (Di martedì 21 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, continua l'attività di preparazione del Consiglio Europeo del 23-24 marzo. Dopo la conversazione telefonica con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, Meloni ha sentito oggi il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, e il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.Al centro dei colloqui l'agenda per il vertice di Bruxelles: “la priorità di un pieno sostegno del Consiglio Europeo all'Ucraina a 360 gradi; una rapida attuazione delle decisioni del Consiglio Ue di febbraio per una gestione finalmente europea dei flussi migratori; soluzioni europee per la competitività delle economie del continente, attraverso il pieno utilizzo degli strumenti UE appropriati”, spiega Palazzo Chigi in una nota.Con Mitsotakis, si è convenuto inoltre “di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia, continua l'attività di preparazione del Consiglio Europeo del 23-24 marzo. Dopo la conversazione telefonica con il cancelliere tedesco Olaf Scholz,ha sentito oggi il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, e il presidente della Commissione Europea, Ursula von der.Al centro dei colloqui l'agenda per il vertice di Bruxelles: “la priorità di un pieno sostegno del Consiglio Europeo all'Ucraina a 360 gradi; una rapida attuazione delle decisioni del Consiglio Ue di febbraio per una gestione finalmente europea dei flussi migratori; soluzioniper la competitività delle economie del continente, attraverso il pieno utilizzo degli strumenti UE appropriati”, spiega Palazzo Chigi in una nota.Con Mitsotakis, si è convenuto inoltre “di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertosaviano : Scafisti e trafficanti non sono sinonimi. Il governo #Meloni promette di inasprire le pene per migranti come gli al… - La7tv : #lariachetira @CarloCalenda: 'La cosa surreale è Meloni che dice a noi all'opposizione di usare toni contenuti. Se… - ZanAlessandro : Giorgia Meloni alla Camera ha appena detto no all’introduzione del salario minimo. La destra non vuole combattere i… - TV2000it : #Meloni in Senato prima del vertice #Ue. Migranti e Ucraina temi caldi #21marzo #Tv2000 @tg2000it #politica… - mbellio1964 : RT @La7tv: #lariachetira @CarloCalenda: 'La cosa surreale è Meloni che dice a noi all'opposizione di usare toni contenuti. Se lei oggi foss… -