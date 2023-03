Migranti, Meloni sente Von der Leyen, Scholz e Mitsotakis: la Ue agisca con urgenza (Di martedì 21 marzo 2023) Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, continua l’attività di preparazione del Consiglio Europeo del 23-24 marzo. Giornata intensa e un giro di telefonate internazionali. Dopo la conversazione telefonica con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, Meloni ha sentito anche il Primo Ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, e il Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Al centro dei colloqui l’agenda per il vertice di Bruxelles che inizierà giovedì: la priorità di un pieno sostegno del Consiglio Europeo all’Ucraina a 360 gradi; una rapida attuazione delle decisioni del Consiglio Ue di febbraio per una gestione finalmente europea dei flussi migratori; soluzioni europee per la competitività delle economie del continente, attraverso il pieno utilizzo degli strumenti UE appropriati. Asse ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 marzo 2023) Il Presidente del Consiglio, Giorgia, continua l’attività di preparazione del Consiglio Europeo del 23-24 marzo. Giornata intensa e un giro di telefonate internazionali. Dopo la conversazione telefonica con il cancelliere tedesco Olafha sentito anche il Primo Ministro greco, Kyriakos, e il Presidente della Commissione Europea, Ursula von der. Al centro dei colloqui l’agenda per il vertice di Bruxelles che inizierà giovedì: la priorità di un pieno sostegno del Consiglio Europeo all’Ucraina a 360 gradi; una rapida attuazione delle decisioni del Consiglio Ue di febbraio per una gestione finalmente europea dei flussi migratori; soluzioni europee per la competitività delle economie del continente, attraverso il pieno utilizzo degli strumenti UE appropriati. Asse ...

