Migranti | Meloni | “Scritto a leader Ue | non possiamo più aspettare”

(Adnkronos) – "Ho Scritto ai leader europei per ribadire che noi non possiamo attendere oltre, non possiamo aspettare inermi il prossimo naufragio". Lo ha detto in Aula al Senato la premier Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo. "Le frontiere marittime dell'Italia sono le frontiere dell'Europa, che è chiamata a difendere quelle frontiere", ha rimarcato la presidente del Consiglio. Un "tema centrale" del prossimo Consiglio Ue è quindi "quello dell'immigrazione, un tema che il nostro governo ha ottenuto che venisse discusso in gran parte nell'ultimo Consiglio europeo. Noi siamo di fronte a un'emergenza che sta diventando strutturale, è una definizione che può sembrare un "ossimoro è la fotografia" di quel che sta accadendo.

