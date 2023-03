Migranti: Meloni, 'opposizione usa morti naufragio per fare propaganda' (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Noi oggi siamo davanti a un fenomeno che ha un impatto che non aveva in passato, oggi il problema è enorme" e "noi facciamo ogni giorno tutto il possibile mentre altri muovono accuse inaccettabili". Sulla tragedia di Cutro e su quella avvenuta in acqua libiche -"la mia coscienza è perfettamente a posto, spero lo sia anche quella di chi usa povera gente per fare propaganda". Così il premier Giorgia Meloni, in Aula al Senato per la replica alle comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Rivolgendosi alla senatrice dem Tatiana Rojc -"mi scuso se mi sono rivolta a lei direttamente, è un retaggio dei mie anni in Aula", dice Meloni scusandosi con la presidenza- lei citando Pasolini ha detto che 'tutti sappiamo chi è il colpevole ma non abbiamo le prove'. Ebbene, voi avete stabilito un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Noi oggi siamo davanti a un fenomeno che ha un impatto che non aveva in passato, oggi il problema è enorme" e "noi facciamo ogni giorno tutto il possibile mentre altri muovono accuse inaccettabili". Sulla tragedia di Cutro e su quella avvenuta in acqua libiche -"la mia coscienza è perfettamente a posto, spero lo sia anche quella di chi usa povera gente per". Così il premier Giorgia, in Aula al Senato per la replica alle comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Rivolgendosi alla senatrice dem Tatiana Rojc -"mi scuso se mi sono rivolta a lei direttamente, è un retaggio dei mie anni in Aula", dicescusandosi con la presidenza- lei citando Pasolini ha detto che 'tutti sappiamo chi è il colpevole ma non abbiamo le prove'. Ebbene, voi avete stabilito un ...

