Migranti, Meloni: emergenza sta diventando strutturale (Di martedì 21 marzo 2023) "Il primo banco di prova è il tema dell'immigrazione su cui abbiamo ottenuto venisse dedicata buona parte del Consiglio di febbraio", "è una emergenza che sta diventando strutturale, e questa ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) "Il primo banco di prova è il tema dell'immigrazione su cui abbiamo ottenuto venisse dedicata buona parte del Consiglio di febbraio", "è unache sta, e questa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertosaviano : Scafisti e trafficanti non sono sinonimi. Il governo #Meloni promette di inasprire le pene per migranti come gli al… - ZanAlessandro : Giorgia Meloni alla Camera ha appena detto no all’introduzione del salario minimo. La destra non vuole combattere i… - stanzaselvaggia : Crosetto e Meloni stanno utilizzando il tema più caro ai loro elettori (il contrasto alle migrazioni) per convincer… - tempoweb : #Fedez si fa la #Ong: 'Voglio una nave mia'. L'ultima trovata contro il #governo #21marzo #iltempoquotidiano… - persempre_news : Quello dei migranti, dell’immigrazione è stato uno dei temi che il presidente del Consiglio #GiorgiaMeloni ha tratt… -