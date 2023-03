Migranti: Meloni, 'colpire trafficanti esseri umani e dialogo con Ue, proposta opposizioni qual'è?' (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Confesso che sul tema immigrazione non mi è chiara la proposta che si leva dai banchi delle opposizioni. La senatrice Lorefice dice che occorre sicuramente fermare gli scafisti, cooperare con l'Africa, lavorare su un decreto flussi: ebbene, è esattamente quello su cui lavora il governo", impegnato "a colpire il traffico di essere umani", ma anche a instaurare "un diverso rapporto tra Ue e paesi africani", nel nome di quel "piano Mattei che ci sta vedendo andare in giro in lungo e in largo, portando investimenti e chiedendo a Ue di investire sull'Africa", perché "la risposta più efficace è metterli nelle condizioni di vivere delle molte risorse che hanno, con un approccio non predatorio ma da pari a pari", puntando su "investimenti, lavoro e formazione". Lo ha detto in Aula al Senato la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Confesso che sul tema immigrazione non mi è chiara lache si leva dai banchi delle. La senatrice Lorefice dice che occorre sicuramente fermare gli scafisti, cooperare con l'Africa, lavorare su un decreto flussi: ebbene, è esattamente quello su cui lavora il governo", impegnato "ail traffico di essere", ma anche a instaurare "un diverso rapporto tra Ue e paesi africani", nel nome di quel "piano Mattei che ci sta vedendo andare in giro in lungo e in largo, portando investimenti e chiedendo a Ue di investire sull'Africa", perché "la risposta più efficace è metterli nelle condizioni di vivere delle molte risorse che hanno, con un approccio non predatorio ma da pari a pari", puntando su "investimenti, lavoro e formazione". Lo ha detto in Aula al Senato la ...

