Migranti, Meloni alla Ue: "Stati bandiera si assumano responsabilità delle Ong"

Il presidente del Consiglio al Senato in vista del Consiglio Ue: "Bisogna combattere le organizzazioni criminali che lucrano sull'immigrazione e fermare a monte le partenze irregolari"

