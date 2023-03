Migranti: Meloni a opposizione, 'aggiornate slogan, paesi Visegrad accolgono profughi' (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Rispetto alla collega che parlava di Visegrad, credo che il manuale degli slogan vada aggiornato. Vedete, i paesi Visegrad stanno accogliendo milioni di profughi ucraini e lo stanno facendo da soli. Se qualcuno venisse al consiglio Ue, scoprirebbe che tra quelli che chiedono muri c'è il governo austriaco, che è retto anche dai verdi". Così la premier Giorgia Meloni, replicando in Aula al Senato agli interventi sulle sue comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Rispetto alla collega che parlava di, credo che il manuale deglivada aggiornato. Vedete, istanno accogliendo milioni diucraini e lo stanno facendo da soli. Se qualcuno venisse al consiglio Ue, scoprirebbe che tra quelli che chiedono muri c'è il governo austriaco, che è retto anche dai verdi". Così la premier Giorgia, replicando in Aula al Senato agli interventi sulle sue comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo.

