Migranti: Calenda, 'basta ideologie e opportunismi, lavoriamo a piano comune' (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar (Adnkronos) - "Quello che oggi vi chiediamo è di deporre il rumore di ogni colore e lavorare insieme per affrontare per tempo quella che descriviamo da dieci anni come un'emergenza ma che emergenza evidentemente non è". Lo ha detto Carlo Calenda, in Senato, proponendo "alle forze politiche di maggioranza e opposizione una piattaforma comune per affrontare il tema dei Migranti". Il leader di Azione ha sottolineato: "Dobbiamo arrivare in Europa con un piano realistico e rispettoso del diritto internazionale. E dobbiamo arrivarci insieme. Le posizioni politiche opportunistiche di ieri hanno portato al nulla di oggi. Non continuiamo così". Tra le altre cose, Calenda ha spiegato: "L'approccio ideologico fondato sulla contrapposizione “porti aperti”/”porti chiusi” non ha portato a nulla. Siamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar (Adnkronos) - "Quello che oggi vi chiediamo è di deporre il rumore di ogni colore e lavorare insieme per affrontare per tempo quella che descriviamo da dieci anni come un'emergenza ma che emergenza evidentemente non è". Lo ha detto Carlo, in Senato, proponendo "alle forze politiche di maggioranza e opposizione una piattaformaper affrontare il tema dei". Il leader di Azione ha sottolineato: "Dobbiamo arrivare in Europa con unrealistico e rispettoso del diritto internazionale. E dobbiamo arrivarci insieme. Le posizioni politiche opportunistiche di ieri hanno portato al nulla di oggi. Non continuiamo così". Tra le altre cose,ha spiegato: "L'approccio ideologico fondato sulla contrapposizione “porti aperti”/”porti chiusi” non ha portato a nulla. Siamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PattyRossy70 : @SecolodItalia1 Ha ragione Calenda..#Elly e li solo per i gay e migranti - kokonews5 : i Superstiti ricevuti dal Governo. #migranti #Meloni #Cgil #Rimini #Macron #Francia #Schlein #Conte #PNRR #Ucraina… - AttentoAlTweet : Carlo Calenda #azione e Matteo Renzi #italiaviva si stanno accordando per il partito unico che si chiamerà 'migrant… - movarturolt : @P_M_1960 la sinistra ha non pochi problemi, ma Calenda riesce a mettere insieme due neuroni, o no? vede la Schlein… - talismanogiada : RT @sanctemicael: NON MIGRANTI... 'Sofferenza dell'umanità, più di 30.000 persone sono sfollate: cibo, vestiti e coperte sono urgentemente… -