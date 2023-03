Migranti | Alarm Phone lancia l’allarme | “76 persone disperse nel Mediterraneo”

(Di martedì 21 marzo 2023) Due imbarcazioni sulle quali sono complessivamente ospitati 76risultanonel Mararriva dalla piattaforma di soccorso, che denuncia come “le autorità di Malta, Italia e Tunisia sono state informate tramite segnalazione Sar“. Entrambe le barche sarebbero partite giovedì sera da Sfax, in Tunisia, tradizionale punto di partenza di rifugiati ... TAG24.

Due barche con a bordo circa 38 persone ciascuna sarebbero partite giovedì sera da Sfax, in Tunisia. Delle due carrette del mare, però, si sarebbero perse le tracce. A lanciare l'sos èPhone, che aveva ricevuto la notizia della loro partenza. "Le autorità di Malta, Italia e Tunisia sono state informate - dice - . Da giorni nessuno ha avuto contatti con le persone a bordo. ...Phone informa le autorità sulla situazione della barca in pericolo. Seabird avvista l'imbarcazione e lancia la chiamata d'emergenza. Poco dopo il mercantile BASILIS L risponde e si dirige ......notte dell'11 marzo."Watch the Med "Phone" segnalava al Centro Nazionale di coordinamento del soccorso marittimo di Roma, a quello maltese e a quello libico una barca con a bordo 47, ...

Roberto Saviano, in un video per Fanpage.it, racconta chi sono gli scafisti e i trafficanti, che il governo Meloni ha detto di voler combattere per ...Allarme di Msf: profughi respinti dall’Algeria in Niger, lasciati senza assistenza. Su Tunisi si muove l’Europa, l’ipotesi di ampliare le vie legali d’ingresso ...