Migliaia di prodotti irregolari e 30 lavoratori pagati in nero: maxi operazione della Guardia di finanza al Cosmoprof di Bologna (Di martedì 21 marzo 2023) Sono più di trentamila i prodotti sequestrati dalla Guardia di finanza al Cosmoprof di Bologna, l’evento di riferimento per le aziende del settore beauty. Durante i controlli delle fiamme gialle, sono stati sequestrati i prodotti ritenuti non sicuri o non conformi alle normative e sono stati individuati 30 lavoratori irregolari impiegati nei vari stand della fiera. La quattro giorni espositiva bolognese si è conclusa ieri, lunedì 20 marzo, ha coinvolto oltre 2.700 espositori ed è stata visitata da oltre 220mila persone. Le verifiche della Guardia di finanza riguardano il rispetto della normativa in materia di tutela del marchio, della proprietà ... Leggi su open.online (Di martedì 21 marzo 2023) Sono più di trentamila isequestrati dalladialdi, l’evento di riferimento per le aziende del settore beauty. Durante i controlli delle fiamme gialle, sono stati sequestrati iritenuti non sicuri o non conformi alle normative e sono stati individuati 30impiegati nei vari standfiera. La quattro giorni espositiva bolognese si è conclusa ieri, lunedì 20 marzo, ha coinvolto oltre 2.700 espositori ed è stata visitata da oltre 220mila persone. Le verifichediriguardano il rispettonormativa in materia di tutela del marchio,proprietà ...

