"Mi hanno preso in giro": The Voice, la confessione che imbarazza la Clerici (Di martedì 21 marzo 2023) A Oggi è un altro giorno arriva la confessione choc della vincitrice di The Voice Kids, il programma condotto da Antonella Clerici. La vincitrice di questa edizione è Melissa Agliottone. Dopo aver parlato della sua esperienza nel programma, Melissa ha raccontato un retroscena che ha lasciato senza parole la conduttrice del programma del pomeriggio di Rai Due. Tutto sarebbe accaduto al rientro a scuola: "Non tutti erano contenti devo essere sincera", avrebbe detto la ragazzina. Poi lo sfogo: "Alcune femmine mi hanno detto solo ‘brava' e tra l'altro loro mi prendevano in giro perché sono cicciottella”. A questo punto sarebbe intervenuta proprio Serena Bortone che avrebbe rincuorato la vincitrice di The Voice affermando che questo trionfo serve anche a ritorvare fiducia in se stessi: "Si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) A Oggi è un altro giorno arriva lachoc della vincitrice di TheKids, il programma condotto da Antonella. La vincitrice di questa edizione è Melissa Agliottone. Dopo aver parlato della sua esperienza nel programma, Melissa ha raccontato un retroscena che ha lasciato senza parole la conduttrice del programma del pomeriggio di Rai Due. Tutto sarebbe accaduto al rientro a scuola: "Non tutti erano contenti devo essere sincera", avrebbe detto la ragazzina. Poi lo sfogo: "Alcune femmine midetto solo ‘brava' e tra l'altro loro mi prendevano inperché sono cicciottella”. A questo punto sarebbe intervenuta proprio Serena Bortone che avrebbe rincuorato la vincitrice di Theaffermando che questo trionfo serve anche a ritorvare fiducia in se stessi: "Si ...

