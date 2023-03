“Mi frustavano. Non sentivo più il mio corpo”: la testimonianza di Giulia Schiff contro il nonnismo dell’Aeronautica (Di martedì 21 marzo 2023) Ieri, lunedì 20 marzo 2023, la 24enne Giulia Schiff ha raggiunto l’Aula del tribunale di Latina per testimoniare davanti al giudice monocratico Laura Morselli. L’ex pilota denuncia episodi di mobbing e nonnismo subiti durante il “rito iniziatico” all’interno del 70esimo Stormo dell’Aeronautica pontina. I fatti risalgono all’aprile del 2018, quando la giovane allieva riporta per la prima volta la realtà agghiacciante nascosta dietro il “battesimo del volo”: un passaggio fondamentale che avrebbe dovuto coronare l’ottenimento del brevetto e invece è stato trasformato in un incubo. La voce di Giulia Schiff racconta in Aula tutta la tragicità dell’evento: “Una volta atterrata venni presa per essere buttata in piscina ed iniziai ad essere frustrata con dei rami di alloro. Le frustate erano ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 21 marzo 2023) Ieri, lunedì 20 marzo 2023, la 24enneha raggiunto l’Aula del tribunale di Latina per testimoniare davanti al giudice monocratico Laura Morselli. L’ex pilota denuncia episodi di mobbing esubiti durante il “rito iniziatico” all’interno del 70esimo Stormopontina. I fatti risalgono all’aprile del 2018, quando la giovane allieva riporta per la prima volta la realtà agghiacciante nascosta dietro il “battesimo del volo”: un passaggio fondamentale che avrebbe dovuto coronare l’ottenimento del brevetto e invece è stato trasformato in un incubo. La voce diracconta in Aula tutta la tragicità dell’evento: “Una volta atterrata venni presa per essere buttata in piscina ed iniziai ad essere frustrata con dei rami di alloro. Le frustate erano ...

