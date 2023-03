“Mi dispiace ma devi uscire subito”. GF Vip, il clamoroso annuncio di Alfonso Signorini in diretta. Fan disperati (Di martedì 21 marzo 2023) Puntata spaziale, quella del GF Vip 7 del 20 marzo 2023. È successo di tutto, ma sopratutto c’è stata una clamorosa eliminazione. Ma andiamo con ordine, la puntata è iniziata con un Alfonso Signorini indemoniato contro la mamma di Antonella Fiordelisi. Il motivo? La donna aveva scritto una lettera aperta a Pier Silvio Berlusconi. Ne avevamo già parlato, una missiva in cui aveva minacciato di querelare Orietta Berti e in cui ha parlato di penali da pagare. La donna aveva detto: “Vedere mia figlia, dopo la puntata di ieri, che chiede ai fan di uscire (evidentemente le hanno detto che se esce di sua spontanea volontà dal gioco deve pagare una grossa penale), mi ha portata, da mamma, a fare un appello ai suoi fan per non salvarla al televoto di lunedì”. Leggi anche: “Sei in finale!”. GF Vip 7, l’annuncio di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 marzo 2023) Puntata spaziale, quella del GF Vip 7 del 20 marzo 2023. È successo di tutto, ma sopratutto c’è stata una clamorosa eliminazione. Ma andiamo con ordine, la puntata è iniziata con unindemoniato contro la mamma di Antonella Fiordelisi. Il motivo? La donna aveva scritto una lettera aperta a Pier Silvio Berlusconi. Ne avevamo già parlato, una missiva in cui aveva minacciato di querelare Orietta Berti e in cui ha parlato di penali da pagare. La donna aveva detto: “Vedere mia figlia, dopo la puntata di ieri, che chiede ai fan di(evidentemente le hanno detto che se esce di sua spontanea volontà dal gioco deve pagare una grossa penale), mi ha portata, da mamma, a fare un appello ai suoi fan per non salvarla al televoto di lunedì”. Leggi anche: “Sei in finale!”. GF Vip 7, l’di ...

