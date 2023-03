Meteo martedì: anticiclone in rinforzo, migliora il tempo sul litorale (Di martedì 21 marzo 2023) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Un blando minimo di bassa pressione di 1018 hPa scivola lentamente sulle regioni centrali alimentando una moderata instabilità atmosferica. Avrà una storia sull’Italia anche nella giornata di martedì quando porterà rovesci e temporali sulle regioni meridionali, non tutte, prima di intraprendere la strada per la Grecia. Al suo seguito una pronta rimonta anticiclonica di matrice africana porterà tempo stabile e mite a iniziare dalle regioni settentrionali. Dunque anche il secondo giorno della settimana sarà caratterizzato da instabilità ma molto localizzata mentre da mercoledì il sole prevarrà pressoché ovunque. Vediamo un maggiore dettaglio fino a giovedì. Meteo MARTEDI’ 21 MARZO. La giornata di martedì inizierà con una certa instabilità atmosferica ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 marzo 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Un blando minimo di bassa pressione di 1018 hPa scivola lentamente sulle regioni centrali alimentando una moderata instabilità atmosferica. Avrà una storia sull’Italia anche nella giornata diquando porterà rovesci erali sulle regioni meridionali, non tutte, prima di intraprendere la strada per la Grecia. Al suo seguito una pronta rimonta anticiclonica di matrice africana porteràstabile e mite a iniziare dalle regioni settentrionali. Dunque anche il secondo giorno della settimana sarà caratterizzato da instabilità ma molto localizzata mentre da mercoledì il sole prevarrà pressoché ovunque. Vediamo un maggiore dettaglio fino a giovedì.MARTEDI’ 21 MARZO. La giornata diinizierà con una certa instabilità atmosferica ...

Meteo Liguria, nuvole in aumento ma niente pioggia Un debole fronte perturbato transiterà oltralpe portando solo della nuvolosità sterile sulla Liguria. Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore: Martedì 21 marzo 2023 Al mattino cielo in generale sereno o poco nuvoloso, salvo qualche addensamento più consistente nelle prime ore del mattino nelle ... Meteo Casteddu, più umidità e temperature in calo: la primavera parte senza il grande caldo Le previsioni meteo per tutta la Sardegna aggiornate per martedì 21 marzo 2023. L'indebolimento delle alte pressioni favorirà l'arrivo di correnti umide che porteranno all'aumento della nuvolosità dalle ore ...