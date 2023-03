Metaverso e cyber security

Leggi su panorama

(Di martedì 21 marzo 2023) Qualche giorno fa mi sono impelagato in una discussione sul. Tutto è nato da una questione di “arredamento” poiché la particolare natura di questo ambiente offre una serie di opportunità. Nello specifico, qualcuno sosteneva come nella nostra casa reale esistano degli oggetti la cui collocazione è obbligata: la lavatrice la metti in bagno o in cucina e non in salotto o in camera da letto. In una nostra ipotetica “meta-residenza” supereremo queste limitazioni. Se l’elettrodomestico di cui sopra si presentasse con l’aspetto di una simpatica signorina potrebbe essere gradevole averla in salotto. A quel punto ho pensato di organizzare un “meta-party” e immaginato di osservare uno degli avatar ospiti che si intrattiene con la signorina di cui sopra. Non senza fatica, visto che avrei scelto come mio avatar una lavatrice, mi sarei avvicinato per chiedergli: “Scusa, ...