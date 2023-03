Messina Denaro, resta in carcere la sorella Rosalia: respinta la richiesta di liberazione (Di martedì 21 marzo 2023) Rosalia Messina Denaro resta in carcere. La sorella del boss di Castelvetrano è stata arrestata nelle scorse settimane per associazione mafiosa. Oggi il tribunale del Riesame di Palermo ha respinto l’istanza di scarcerazione presentata dai legali della donna e l’ha condannata al pagamento delle spese. La sorella di Messina Denaro è accusata dai pm della Dda di aver gestito la cassa del clan e la rete delle comunicazioni del fratello durante la sua latitanza. Decine i pizzini trovati nella sua abitazione di Castelvetrano e di Campobello di Mazara. Uno dei bigliettini scoperti dai carabinieri del Ros, a dicembre, mentre piazzavano una microspia nella casa della Messina Denaro, nascosto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023)in. Ladel boss di Castelvetrano è stata arta nelle scorse settimane per associazione mafiosa. Oggi il tribunale del Riesame di Palermo ha respinto l’istanza di scarcerazione presentata dai legali della donna e l’ha condannata al pagamento delle spese. Ladiè accusata dai pm della Dda di aver gestito la cassa del clan e la rete delle comunicazioni del fratello durante la sua latitanza. Decine i pizzini trovati nella sua abitazione di Castelvetrano e di Campobello di Mazara. Uno dei bigliettini scoperti dai carabinieri del Ros, a dicembre, mentre piazzavano una microspia nella casa della, nascosto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... thelondonboys47 : RT @kiara86769608: Don Ciotti su Messina Denaro: “La sua latitanza nasconde altre latitanze, quelle di chi avrebbe dovuto fare di più per t… - fnapolisempre83 : RT @italianape3: @IslamSeddiki27 @fnapolisempre83 @CalcioFinanza No veramente paragoniamo Rina e Messina Denaro alla Juve perché hanno lo s… - italianape3 : @IslamSeddiki27 @fnapolisempre83 @CalcioFinanza No veramente paragoniamo Rina e Messina Denaro alla Juve perché han… - FF_AAediPolizia : RT @_Carabinieri_: 13 kg di hashish e altre sostanze: il sequestro dei #Carabinieri di Marsala in un vero e proprio deposito all’ingrosso d… - blogsicilia : #notizie #sicilia Resta in carcere la sorella di Messina Denaro, rigettato il ricorso - -