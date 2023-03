Messina Denaro e Riina, le foto sui panetti di droga: così ?Cosa nostra? diventava un brand (Di martedì 21 marzo 2023) In Sicilia la droga con il brand di Cosa nostra: è la scoperta dei carabinieri di Marsala che hanno sequestrato 13 chili di panetti di hashish con le foto dei boss Matteo Messina Denaro e di... Leggi su ilmattino (Di martedì 21 marzo 2023) In Sicilia lacon ildi: è la scoperta dei carabinieri di Marsala che hanno sequestrato 13 chili didi hashish con ledei boss Matteoe di...

