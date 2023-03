Messina Denaro e il tumore | come sta | ' Ha finito il ciclo di chemio' L' ambulatorio di fronte alla sua cella

(Di martedì 21 marzo 2023)sta davvero Matteo, il superboss di Cosa Nostra - latitante per 30 anni e arrestato il 16 gennaio scorso - malato di? Secondo a quanto emerge da fonti mediche in ...

Come sta davvero Matteo, il superboss di Cosa Nostra - latitante per 30 anni e arrestato il 16 gennaio scorso - malato di tumore Secondo a quanto emerge da fonti mediche in riferimento alle sue condizioni ...l brand di Cosa nostra sulla droga: è la scoperta dei carabinieri di Marsala che hanno sequestrato 13 chili di panetti di hashish con le foto dei boss Matteoe di Totò Riina. A trovare la sostanza stupefacente sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, coordinati dalla Procura locale, che hanno scoperto uno deposito all'...Le foto dei boss Matteoe Totò Riina per marchiare i panetti di hashish. I carabinieri di Marsala hanno scoperto l'utilizzo del 'brand' di Cosa nostra sulla droga, sequestrano 13 chili di panetti della ...

Come sta davvero Matteo Messina Denaro, il superboss di Cosa Nostra - latitante per 30 anni e arrestato il 16 gennaio scorso - malato di tumore Secondo a quanto emerge da fonti mediche in riferimento ...“Le cure nei confronti di Messina denaro stanno continuando come da programma e lo stato di salute è buono compatibilmente alla malattia”. È quanto emerge fonti mediche in riferimento alle condizioni ...