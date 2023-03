“Messi non vuole andare in Arabia Saudita come Ronaldo” (Sport) (Di martedì 21 marzo 2023) Leo Messi avrebbe rifiutato la mega offerta da 600 milioni dell’Al-Hilah, come rivela il quotidiano catalano Sport. Offerta che gli avrebbe permesso di sbarcare nel campionato arabo e raggiungere Cristiano Ronaldo. Il campione argentino ha ancora voglia di giocare in Europa, afferma il giornale spagnolo, e starebbe aspettando una seconda offerta dal Psg. “Leo Messi ha già deciso è di non ascoltare proposte che possono arrivare dal Medio Oriente, e nello specifico dall’Arabia Saudita. Era legato all’Al Hilal, squadra leader in Asia, con un’offerta di 600 milioni di euro per due stagioni, opzione che Leo Messi al momento non sta valutando. Lo stesso Jorge Messi ha rilasciato una dichiarazione in cui ha descritto come ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 marzo 2023) Leoavrebbe rifiutato la mega offerta da 600 milioni dell’Al-Hilah,rivela il quotidiano catalano. Offerta che gli avrebbe permesso di sbarcare nel campionato arabo e raggiungere Cristiano. Il campione argentino ha ancora voglia di giocare in Europa, afferma il giornale spagnolo, e starebbe aspettando una seconda offerta dal Psg. “Leoha già deciso è di non ascoltare proposte che possono arrivare dal Medio Oriente, e nello specifico dall’. Era legato all’Al Hilal, squadra leader in Asia, con un’offerta di 600 milioni di euro per due stagioni, opzione che Leoal momento non sta valutando. Lo stesso Jorgeha rilasciato una dichiarazione in cui ha descritto...

