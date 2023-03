Messi, no ai milioni dall’Arabia: il suo obiettivo futuro è ben chiaro (Di martedì 21 marzo 2023) Lionel Messi dice no alle ricche offerte provenienti dall’Arabia per lui: l’argentino ha un obiettivo ben chiaro Stando a quanto riportato da Sport, Lionel Messi ha detto no alle offerte provenienti dall’Al-Hilal, che sarebbe stato pronto a mettere sul piatto ben 600 milioni di euro per due stagioni. La Pulce ha infatti intenzione di rimanere in Europa, con il PSG che lavora al suo rinnovo di contratto. E l’ipotesi di un romantico ritorno a Barcellona è sempre sullo sfondo… L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 marzo 2023) Lioneldice no alle ricche offerte provenientiper lui: l’argentino ha unbenStando a quanto riportato da Sport, Lionelha detto no alle offerte provenienti dall’Al-Hilal, che sarebbe stato pronto a mettere sul piatto ben 600di euro per due stagioni. La Pulce ha infatti intenzione di rimanere in Europa, con il PSG che lavora al suo rinnovo di contratto. E l’ipotesi di un romantico ritorno a Barcellona è sempre sullo sfondo… L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Messi dice no ai milioni dall'#AlHilal - StefanoDanova : @capuanogio 10 milioni? Ma chi è Messi - RaskolnIT : @granatiere1906 si riferisce ai milioni di euro non messi a bilancio - FilippoLicari4 : Produttore canadese biocompositi #Canapa ha ricevuto una sovvenzione di $10 milioni messi a disposizione dal govern… - Emanuele_8G : @ilGIANNON123 @CampiMinati Ripeto : sono stati messi a bilancio 85 milioni per ipotetici crediti derivati dall acco… -