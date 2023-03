Meret come Osimhen, infortunio durante Torino-Napoli – FOTO (Di martedì 21 marzo 2023) Torino Napoli è stata l’ultima partita di marzo per la Serie A: i calciatori, ora, si sono aggregati alle rispettive nazionali. Per il Napoli sono ben 16 i calciatori che hanno lasciato Castel Volturno per indossare la maglia del proprio Paese e vivere due settimane in nazionale. Proprio dal campo di allenamento di Coverciano dove si allena l’Italia di Politano, Di Lorenzo e Meret arriva la notizia di un piccolo infortunio per il portiere del Napoli. durante la partita allo Stadio Olimpico Grande Torino, stravinta dagli azzurri per 0-4, Meret ha subìto un colpo al volto che gli ha portato qualche problema. infortunio Meret: maschera protettiva come Osimhen Sui ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 marzo 2023)è stata l’ultima partita di marzo per la Serie A: i calciatori, ora, si sono aggregati alle rispettive nazionali. Per ilsono ben 16 i calciatori che hanno lasciato Castel Volturno per indossare la maglia del proprio Paese e vivere due settimane in nazionale. Proprio dal campo di allenamento di Coverciano dove si allena l’Italia di Politano, Di Lorenzo earriva la notizia di un piccoloper il portiere della partita allo Stadio Olimpico Grande, stravinta dagli azzurri per 0-4,ha subìto un colpo al volto che gli ha portato qualche problema.: maschera protettivaSui ...

