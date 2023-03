Merck, graffiti ecosostenibili per campagna prevenzione tumore colon retto (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – Nel mese di marzo, dedicato alla sensibilizzazione pubblica sul cancro del colon-retto, Merck scende per le strade di Roma e Milano con una campagna di forte impatto comunicativo, per sottolineare l’importanza della diagnosi precoce nel ‘Colorectal cancer awareness month 2023’. graffiti ecosostenibili e soluzioni ‘Out of home’, accompagnati da una campagna sui canali social di Merck Italia – spiega l’azienda in una nota – contribuiranno ad alzare l’attenzione su una patologia che rappresenta il 10% di tutti i tumori diagnosticati nel mondo e la terza neoplasia più comunemente diagnosticata negli uomini e la seconda nelle donne. In Italia, secondo i dati Aiom 2022, l’anno appena concluso ha visto 48.100 nuovi casi (26.000 negli uomini e ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – Nel mese di marzo, dedicato alla sensibilizzazione pubblica sul cancro delscende per le strade di Roma e Milano con unadi forte impatto comunicativo, per sottolineare l’importanza della diagnosi precoce nel ‘Colorectal cancer awareness month 2023’.e soluzioni ‘Out of home’, accompagnati da unasui canali social diItalia – spiega l’azienda in una nota – contribuiranno ad alzare l’attenzione su una patologia che rappresenta il 10% di tutti i tumori diagnosticati nel mondo e la terza neoplasia più comunemente diagnosticata negli uomini e la seconda nelle donne. In Italia, secondo i dati Aiom 2022, l’anno appena concluso ha visto 48.100 nuovi casi (26.000 negli uomini e ...

