Mercedes-Amg GLA e GLB | massimo sportività in stile compact SUV

ROMA (ITALPRESS) – I SUV compatti della famiglia Mercedes-Amg aprono ad una nuova generazione grazie a numerose innovazioni e una gamma ampliata di equipaggiamenti di serie. La grembialatura anteriore di nuova concezione con logo Amg e le firme luminose nella parte anteriore e posteriore creano una forte espressione visiva. La tecnologia LED è ora di serie, con i fari LED Multibeam disponibili come optional. Il motore Amg è elettrificato con funzioni ibride. La GLA 35 4Matic e la GLB 35 4MATIC saranno ora dotate di serie del generatore di avviamento a cinghia (RSG) e di un alimentatore di bordo aggiuntivo a 48 volt. L'RSG di seconda generazione funziona come un ibrido leggero. Oltre all'aumento di potenza temporaneo di 10 kW (14 CV), consente funzioni come la marcia per inerzia e il recupero per una maggiore efficienza. La tecnologia a 48 volt migliora anche il ...

