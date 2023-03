Mercato San Severino | sicurezza scuole | interventi da 36mila euro

Leggi su zon

(Di martedì 21 marzo 2023) Ancora nuovi finanziamenti per lediSan. Con Decreto Dirigenziale n. 190 del 16 marzo, il Comune è stato ammesso al finanziamento da 36.517per l’esecuzione di attività valutative sulladegli edifici scolastici presenti sul territorio. Sono tre gli edifici scolastici destinatari dei finanziamenti dove saranno eseguite le attività diagnostiche di valutazione: la scuola elementare don Salvatore Guadagno di via Municipio (16.475 €), la scuola primaria dell’Infanzia di Pandola (12.751,65 €), la scuola dell’Infanzia di Spiano (7.291,01 €). Si tratta di un primo step di lavoro, propedeutico per l’accesso a successivi fondi regionali o nazionali da impiegare perdi adeguamento e miglioramento dei ...