Mercato europeo - La ripresa prosegue: +12,2% a febbraio, boom per le elettriche (Di martedì 21 marzo 2023) Nuova crescita a doppia cifra per il Mercato automobilistico europeo. A febbraio, secondo i dati forniti dall'Acea, le immatricolazioni nell'area composta da Ue, Paesi Efta e Regno Unito si sono attestate su 902.775 unità, il 12,2% in più rispetto allo stesso mese del 2022. prosegue, dunque, il trend di ripresa iniziato nell'ultima parte dell'anno scorso, in scia alla maggior disponibilità di prodotto presso le reti di vendita. Tuttavia, l'associazione europea dei costruttori evidenzia ancora una volta come i dati siano in parte falsati dalla bassa base di confronto: un anno fa, infatti, il settore era alle prese con il periodo forse peggiore della crisi dei semiconduttori. Italia nella top 3. A trainare la crescita mensile della domanda europea sono soprattutto i cinque mercati più grandi, a partire ...

