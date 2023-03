Mercato auto Europa | a febbraio segna +12%

(Di martedì 21 marzo 2023) Dopo la crescita del 10,7% registrata nel mese di gennaio, continua il trend positivo per ildell’Occidentale (UE+EFTA+UK): a, infatti, c’è stato un incremento delle immatricolazioni del 12,2% rispetto al2022, pari a 902.775 unità registrate. Pertanto, il bilancio del primo bimestre del 2023 è di 1.814.048 immatricolazioni, pari al +11,5% rispetto allo stesso periodo del 2022. Fannore cifre positive tutti e cinque i mercati più grandi, ovvero Regno Unito (+26,2%), Spagna (+19,2%), Italia (+17,4%), Francia (+9,4%) e Germania (+2,8%). Rispetto alla situazione ante-pandemia, cioè rispetto al primo bimestre del 2019, le immatricolazioni nell’Occidentale sono però ancora in calo del 23,6%. Sul fronte delle alimentazioni (i ...

Il ministro Pichetto al #FORUMAutoMotive parla della posizione del Governo sul Ban ICE 2035, della sinergia con la Germania, nuovi ecoincentivi e biocarburanti ...