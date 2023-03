Mercato allo stadio, trasloco in vista per il via ai lavori (Di martedì 21 marzo 2023) Da maggio si cambia. Aperto il confronto tra il Comune e gli ambulanti.Tra le opzioni sul tavolo in pole position il parcheggio del parco Goisis. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 21 marzo 2023) Da maggio si cambia. Aperto il confronto tra il Comune e gli ambulanti.Tra le opzioni sul tavolo in pole position il parcheggio del parco Goisis.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : A Oporto vertice di mercato #Barcellona-#Inter. Sul tavolo i nomi di Kessie, Jordi Alba, Umtiti e Brozovic. Il Barc… - michele_geraci : Nei prossimi due anni la #Cina aumenterà quota mercato del #Cobalto, dal 44% di oggi al 50% Non mi è ancora chiaro… - webecodibergamo : Aperto il confronto tra il Comune e gli ambulanti.Tra le opzioni sul tavolo in pole position il parcheggio del parc… - AboutPharmaHPS : Le due aziende collaboreranno allo sviluppo e alla commercializzazione di un anticorpo anti-Ctla-4 sviluppato da On… - NoSense27271687 : @AkiliWazi @AlfioKrancic Festeggiano cosa?? Un paese lasciato allo sbando in mano a predoni, cosa c'è mai da feste… -