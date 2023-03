Meningite fulminante | dal San Pio conferme sulla morte del 16enne di Colle Sannita

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNessun dubbio, confermato l’esame di ieri: ilCostanzo Mascia è morto per unabatterica. La causa delladel giovane diè stata indagata tempestivamente durante la mattinata di ieri, con un primo esame diagnostico sul corpo del ragazzo all’ospedale San Pio che aveva confermato le prime ipotesi. La conferma della diagnosi, che fino a qualche giorno fa era solo un sospetto, è arrivata dalla direzione sanitaria del nosocomio. Gli esami effettuati, alla presenza di un medico legale nominato dalla famiglia, hanno confermato la positività per neisseria meningitidis, batterio noto come meningococco. L’infezione si è estesa velocemente e in forma violenta. L’adolescente si era sentito male giovedì scorso: manifestava mal di ...