Meloni zittisce l’opposizione: “Basta falsità sulle spese militari”. Standing ovation (video) (Di martedì 21 marzo 2023) Ucraina, immigrazione ed energia. Sono queste le priorità le sfide che l’Europa deve affrontare “con visione e tempestività”. E l’Italia ha tutte carte in regole per recitare in Ue un ruolo da protagonista “e non da comprimario”. Così il premier Giorgia Meloni, in Aula al Senato, per le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. Standing ovation quando bolla come falso il racconto delle opposizioni sull’invio di armi a Kiev che toglierebbe soldi ad altre “necessità degli italiani”. Immigrazione, Meloni al Senato: non possiamo più aspettare “Il primo banco di prova è il tema dell’immigrazione, a cui il nostro governo ha ottenuto che venisse dedicata gran parte del consiglio straordinario di febbraio”, ha detto soffermandosi a lungo su quella che è diventata un’emergenza strutturale. ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 marzo 2023) Ucraina, immigrazione ed energia. Sono queste le priorità le sfide che l’Europa deve affrontare “con visione e tempestività”. E l’Italia ha tutte carte in regole per recitare in Ue un ruolo da protagonista “e non da comprimario”. Così il premier Giorgia, in Aula al Senato, per le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo del 23 e 24 marzo.quando bolla come falso il racconto delle opposizioni sull’invio di armi a Kiev che toglierebbe soldi ad altre “necessità degli italiani”. Immigrazione,al Senato: non possiamo più aspettare “Il primo banco di prova è il tema dell’immigrazione, a cui il nostro governo ha ottenuto che venisse dedicata gran parte del consiglio straordinario di febbraio”, ha detto soffermandosi a lungo su quella che è diventata un’emergenza strutturale. ...

