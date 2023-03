Meloni, sui migranti ho coscienza a posto, chi fa propaganda no (Di martedì 21 marzo 2023) Sulla tragedia di Cutro "la mia coscienza è completamente a posto, spero che sia a posto anche la coscienza di chi usa le morti di povera gente per fare propaganda". Lo ha detto la presidente del ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) Sulla tragedia di Cutro "la miaè completamente a, spero che sia aanche ladi chi usa le morti di povera gente per fare". Lo ha detto la presidente del ...

