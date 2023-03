Meloni | «Serve un nuovo patto di stabilità | che guardi alla crescita»

Leggi su panorama

(Di martedì 21 marzo 2023) C'era attesa per l'intervento del Presidente del Consiglio, Giorgia, in vista del Consiglio Europeo. Parole che hanno toccato i temi in agenda: migranti, Ucraina,diUcraina L'Italia resterà al fianco di Kiev finché ce ne sarà bisogno e con ogni mezzo necessario. «Dire che stiamo spendendo dei soldi che potrebbero finire agli italiani per armare Kiev è una bugia. Stiamo fornendo materiale che già avevamo a disposizione. I racconti dell'opposizione sono menzogne» «Questo governo è abituato a difendere l'interesse nazionale: non abbiamo mai fatto mistero di voler aumentare i propri stanziamenti in spese militari, come hanno fatto i governi precedenti, magari di soppiatto, senza metterci la faccia. Noi la faccia ce la mettiamo convinti che rispettare gli impegni sia vitale per tutelare la sovranità nazionale. La ...