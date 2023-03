Meloni | preferisco dimettermi che andare in Europa come Conte

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Mi hanno chiesto se preferisco la politica economica di Landini o quella della Meloni. Ho dato l’unica risposta pos… - Adnkronos : Meloni: 'Prendo ordini da Ue? Preferisco dimettermi che fare come Conte...' . #Adnkronos - ultimora_pol : #Senato Giorgia #Meloni: 'Preferisci piuttosto dimettermi che andare a cospetto di Angela Merkel dicendo che il M5S… - ilCoperchio : Senato. Giorgia Meloni: «Giuseppe Conte [...] andò al cospetto di Angela Merkel a dirle che il M5S, erano ragazzi… - infoitinterno : 'Preferisco dimettermi che fare come Conte'. Lo schiaffo della Meloni alla sinistra -

dimettermi che rappresentare una nazione del genere'. E' la chiusura dell'intervento della premier Giorgia, in Aula al Senato, per la replica alle comunicazioni in vista del ...... ma alla fine avrebbero fatto quello che loro chiedevano:dimettermi che rappresentare una nazione del genere". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, replicando in ...dimettermi che rappresentare una nazione del genere". Così il premier Giorgia, in Aula al Senato per la replica alle comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

La replica di Meloni: "Preferisco dimettermi piuttosto che andare a prendere ordini in Europa" RaiNews

preferisco dimettermi che rappresentare una nazione del genere". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, replicando in Senato dopo le comunicazioni sul prossimo Consiglio europeo.La gestione dei flussi al centro delle comunicazioni della presidente del Consiglio al Senato in vista del prossimo Consiglio europeo, il terzo da quando a Palazzo Chigi c'è Giorgia Meloni. La premier ...