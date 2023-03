Meloni: Non vado in Europa a prendere ordini (Di martedì 21 marzo 2023) “Ci opponiamo a proposte come il regolamento delle emissioni di CO2 per le auto e a quella di efficientamento degli edifici”. Ci opponiamo a proposte come il regolamento delle emissioni di CO2 per le auto e a quella di efficientamento degli edifici – Immigrazione e invio armi in Ucraina i principali temi al centro dell’intervento in Senato della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il capo del Governo, in aula (martedì a Palazzo Madama, mercoledì a Montecitorio) per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo, ha replicato alle accuse delle opposizioni sulla tragedia di Cutro. “MENO SOLDI AGLI ITALIANI PER INVIARE ARMI ALL’UCRAINA? MENZOGNA” La premier si è poi concentrata sul sostegno a Kiev. “E’ puerile dire che nell’inviare armi all’Ucraina sottraiamo soldi agli italiani, è una menzogna – ha detto – . Il sostegno dell’Italia all’Ucraina ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 marzo 2023) “Ci opponiamo a proposte come il regolamento delle emissioni di CO2 per le auto e a quella di efficientamento degli edifici”. Ci opponiamo a proposte come il regolamento delle emissioni di CO2 per le auto e a quella di efficientamento degli edifici – Immigrazione e invio armi in Ucraina i principali temi al centro dell’intervento in Senato della presidente del Consiglio Giorgia. Il capo del Governo, in aula (martedì a Palazzo Madama, mercoledì a Montecitorio) per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo, ha replicato alle accuse delle opposizioni sulla tragedia di Cutro. “MENO SOLDI AGLI ITALIANI PER INVIARE ARMI ALL’UCRAINA? MENZOGNA” La premier si è poi concentrata sul sostegno a Kiev. “E’ puerile dire che nell’inviare armi all’Ucraina sottraiamo soldi agli italiani, è una menzogna – ha detto – . Il sostegno dell’Italia all’Ucraina ...

